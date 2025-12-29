SegnaliSezioni
Linda Yunidha Sagala

INFI4

Linda Yunidha Sagala
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
RSFinance-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
22 (57.89%)
Loss Trade:
16 (42.11%)
Best Trade:
34.36 USD
Worst Trade:
-34.58 USD
Profitto lordo:
89.44 USD (303 224 pips)
Perdita lorda:
-140.69 USD (339 128 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (43.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.67 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
96.30%
Massimo carico di deposito:
1.21%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.52
Long Trade:
23 (60.53%)
Short Trade:
15 (39.47%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-1.35 USD
Profitto medio:
4.07 USD
Perdita media:
-8.79 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-64.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.31 USD (6)
Crescita mensile:
-3.47%
Algo trading:
18%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.25 USD
Massimale:
97.76 USD (4.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.36% (97.76 USD)
Per equità:
7.18% (104.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD# 15
EURUSD# 6
NZDUSD# 6
BTCUSD 5
GBPCHF# 2
USDJPY# 2
GBPUSD# 1
EURGBP# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD# -39
EURUSD# 2
NZDUSD# 2
BTCUSD -1
GBPCHF# -26
USDJPY# -1
GBPUSD# 5
EURGBP# 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD# -4K
EURUSD# 171
NZDUSD# 6
BTCUSD -32K
GBPCHF# -78
USDJPY# -91
GBPUSD# 167
EURGBP# 92
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.36 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +43.67 USD
Massima perdita consecutiva: -64.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RSFinance-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.29 13:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
