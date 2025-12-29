- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
22 (57.89%)
Убыточных трейдов:
16 (42.11%)
Лучший трейд:
34.36 USD
Худший трейд:
-34.58 USD
Общая прибыль:
89.44 USD (303 224 pips)
Общий убыток:
-140.69 USD (339 128 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (43.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.67 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
95.25%
Макс. загрузка депозита:
1.21%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
23 (60.53%)
Коротких трейдов:
15 (39.47%)
Профит фактор:
0.64
Мат. ожидание:
-1.35 USD
Средняя прибыль:
4.07 USD
Средний убыток:
-8.79 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-64.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.31 USD (6)
Прирост в месяц:
-3.47%
Алготрейдинг:
18%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
51.25 USD
Максимальная:
97.76 USD (4.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.36% (97.76 USD)
По эквити:
7.18% (104.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|15
|EURUSD#
|6
|NZDUSD#
|6
|BTCUSD
|5
|GBPCHF#
|2
|USDJPY#
|2
|GBPUSD#
|1
|EURGBP#
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD#
|-39
|EURUSD#
|2
|NZDUSD#
|2
|BTCUSD
|-1
|GBPCHF#
|-26
|USDJPY#
|-1
|GBPUSD#
|5
|EURGBP#
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD#
|-4K
|EURUSD#
|171
|NZDUSD#
|6
|BTCUSD
|-32K
|GBPCHF#
|-78
|USDJPY#
|-91
|GBPUSD#
|167
|EURGBP#
|92
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +34.36 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +43.67 USD
Макс. убыток в серии: -64.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSFinance-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
3
18%
38
57%
95%
0.63
-1.35
USD
USD
7%
1:500