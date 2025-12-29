СигналыРазделы
Linda Yunidha Sagala

INFI4

Linda Yunidha Sagala
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -3%
RSFinance-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
22 (57.89%)
Убыточных трейдов:
16 (42.11%)
Лучший трейд:
34.36 USD
Худший трейд:
-34.58 USD
Общая прибыль:
89.44 USD (303 224 pips)
Общий убыток:
-140.69 USD (339 128 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (43.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.67 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
95.25%
Макс. загрузка депозита:
1.21%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
23 (60.53%)
Коротких трейдов:
15 (39.47%)
Профит фактор:
0.64
Мат. ожидание:
-1.35 USD
Средняя прибыль:
4.07 USD
Средний убыток:
-8.79 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-64.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.31 USD (6)
Прирост в месяц:
-3.47%
Алготрейдинг:
18%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
51.25 USD
Максимальная:
97.76 USD (4.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.36% (97.76 USD)
По эквити:
7.18% (104.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD# 15
EURUSD# 6
NZDUSD# 6
BTCUSD 5
GBPCHF# 2
USDJPY# 2
GBPUSD# 1
EURGBP# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD# -39
EURUSD# 2
NZDUSD# 2
BTCUSD -1
GBPCHF# -26
USDJPY# -1
GBPUSD# 5
EURGBP# 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD# -4K
EURUSD# 171
NZDUSD# 6
BTCUSD -32K
GBPCHF# -78
USDJPY# -91
GBPUSD# 167
EURGBP# 92
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.36 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +43.67 USD
Макс. убыток в серии: -64.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSFinance-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 13:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.