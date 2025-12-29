시그널섹션
Linda Yunidha Sagala

INFI4

Linda Yunidha Sagala
0 리뷰
4
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -3%
RSFinance-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
69
이익 거래:
44 (63.76%)
손실 거래:
25 (36.23%)
최고의 거래:
38.61 USD
최악의 거래:
-41.40 USD
총 수익:
189.95 USD (313 439 pips)
총 손실:
-228.06 USD (345 740 pips)
연속 최대 이익:
9 (30.13 USD)
연속 최대 이익:
43.67 USD (6)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
73.20%
최대 입금량:
1.84%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.32
롱(주식매수):
45 (65.22%)
숏(주식차입매도):
24 (34.78%)
수익 요인:
0.83
기대수익:
-0.55 USD
평균 이익:
4.32 USD
평균 손실:
-9.12 USD
연속 최대 손실:
6 (-64.31 USD)
연속 최대 손실:
-64.31 USD (6)
월별 성장률:
-2.60%
Algo 트레이딩:
46%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
72.32 USD
최대한의:
118.83 USD (5.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.73% (118.83 USD)
자본금별:
13.81% (200.14 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD# 45
EURUSD# 6
NZDUSD# 6
BTCUSD 5
GBPCHF# 2
EURGBP# 2
USDJPY# 2
GBPUSD# 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD# -16
EURUSD# 2
NZDUSD# 2
BTCUSD -1
GBPCHF# -26
EURGBP# -2
USDJPY# -1
GBPUSD# 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD# -228
EURUSD# 171
NZDUSD# 6
BTCUSD -32K
GBPCHF# -78
EURGBP# -52
USDJPY# -91
GBPUSD# 167
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +38.61 USD
최악의 거래: -41 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +30.13 USD
연속 최대 손실: -64.31 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RSFinance-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.29 13:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
