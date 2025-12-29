- 成長
トレード:
14
利益トレード:
6 (42.85%)
損失トレード:
8 (57.14%)
ベストトレード:
8.63 USD
最悪のトレード:
-10.77 USD
総利益:
21.59 USD (2 172 pips)
総損失:
-20.15 USD (1 997 pips)
最大連続の勝ち:
3 (13.37 USD)
最大連続利益:
13.37 USD (3)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
9.57%
最大入金額:
0.90%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.08
長いトレード:
12 (85.71%)
短いトレード:
2 (14.29%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.10 USD
平均利益:
3.60 USD
平均損失:
-2.52 USD
最大連続の負け:
4 (-1.11 USD)
最大連続損失:
-18.86 USD (3)
月間成長:
0.14%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.49 USD
最大の:
18.86 USD (1.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.86% (18.86 USD)
エクイティによる:
0.12% (1.16 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|5
|NZDUSD#
|5
|EURJPY#
|2
|EURUSD#
|1
|GBPUSD#
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD#
|-2
|NZDUSD#
|-1
|EURJPY#
|0
|EURUSD#
|2
|GBPUSD#
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD#
|-214
|NZDUSD#
|-102
|EURJPY#
|18
|EURUSD#
|160
|GBPUSD#
|313
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.63 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +13.37 USD
最大連続損失: -1.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSFinance-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
