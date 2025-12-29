シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / INFI 1
Linda Yunidha Sagala

INFI 1

Linda Yunidha Sagala
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 0%
RSFinance-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
6 (42.85%)
損失トレード:
8 (57.14%)
ベストトレード:
8.63 USD
最悪のトレード:
-10.77 USD
総利益:
21.59 USD (2 172 pips)
総損失:
-20.15 USD (1 997 pips)
最大連続の勝ち:
3 (13.37 USD)
最大連続利益:
13.37 USD (3)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
9.57%
最大入金額:
0.90%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.08
長いトレード:
12 (85.71%)
短いトレード:
2 (14.29%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.10 USD
平均利益:
3.60 USD
平均損失:
-2.52 USD
最大連続の負け:
4 (-1.11 USD)
最大連続損失:
-18.86 USD (3)
月間成長:
0.14%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.49 USD
最大の:
18.86 USD (1.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.86% (18.86 USD)
エクイティによる:
0.12% (1.16 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD# 5
NZDUSD# 5
EURJPY# 2
EURUSD# 1
GBPUSD# 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD# -2
NZDUSD# -1
EURJPY# 0
EURUSD# 2
GBPUSD# 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD# -214
NZDUSD# -102
EURJPY# 18
EURUSD# 160
GBPUSD# 313
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.63 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +13.37 USD
最大連続損失: -1.11 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSFinance-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.29 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 08:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.29 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
