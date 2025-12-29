SinaisSeções
Linda Yunidha Sagala

INFI 1

Linda Yunidha Sagala
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 0%
RSFinance-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
6 (42.85%)
Negociações com perda:
8 (57.14%)
Melhor negociação:
8.63 USD
Pior negociação:
-10.77 USD
Lucro bruto:
21.59 USD (2 172 pips)
Perda bruta:
-20.15 USD (1 997 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (13.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.37 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
9.57%
Depósito máximo carregado:
0.90%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.08
Negociações longas:
12 (85.71%)
Negociações curtas:
2 (14.29%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.10 USD
Lucro médio:
3.60 USD
Perda média:
-2.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18.86 USD (3)
Crescimento mensal:
0.14%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.49 USD
Máximo:
18.86 USD (1.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.86% (18.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.12% (1.16 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD# 5
NZDUSD# 5
EURJPY# 2
EURUSD# 1
GBPUSD# 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD# -2
NZDUSD# -1
EURJPY# 0
EURUSD# 2
GBPUSD# 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD# -214
NZDUSD# -102
EURJPY# 18
EURUSD# 160
GBPUSD# 313
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.63 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +13.37 USD
Máxima perda consecutiva: -1.11 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSFinance-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.29 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 08:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.29 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
