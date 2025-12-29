- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
6 (42.85%)
Negociações com perda:
8 (57.14%)
Melhor negociação:
8.63 USD
Pior negociação:
-10.77 USD
Lucro bruto:
21.59 USD (2 172 pips)
Perda bruta:
-20.15 USD (1 997 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (13.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.37 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
9.57%
Depósito máximo carregado:
0.90%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.08
Negociações longas:
12 (85.71%)
Negociações curtas:
2 (14.29%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.10 USD
Lucro médio:
3.60 USD
Perda média:
-2.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18.86 USD (3)
Crescimento mensal:
0.14%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.49 USD
Máximo:
18.86 USD (1.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.86% (18.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.12% (1.16 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|5
|NZDUSD#
|5
|EURJPY#
|2
|EURUSD#
|1
|GBPUSD#
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD#
|-2
|NZDUSD#
|-1
|EURJPY#
|0
|EURUSD#
|2
|GBPUSD#
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD#
|-214
|NZDUSD#
|-102
|EURJPY#
|18
|EURUSD#
|160
|GBPUSD#
|313
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.63 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +13.37 USD
Máxima perda consecutiva: -1.11 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSFinance-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
14
42%
10%
1.07
0.10
USD
USD
2%
1:500