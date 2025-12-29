信号部分
Linda Yunidha Sagala

INFI 1

Linda Yunidha Sagala
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 0%
RSFinance-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
14
盈利交易:
6 (42.85%)
亏损交易:
8 (57.14%)
最好交易:
8.63 USD
最差交易:
-10.77 USD
毛利:
21.59 USD (2 172 pips)
毛利亏损:
-20.15 USD (1 997 pips)
最大连续赢利:
3 (13.37 USD)
最大连续盈利:
13.37 USD (3)
夏普比率:
0.02
交易活动:
9.57%
最大入金加载:
0.90%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.08
长期交易:
12 (85.71%)
短期交易:
2 (14.29%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
3.60 USD
平均损失:
-2.52 USD
最大连续失误:
4 (-1.11 USD)
最大连续亏损:
-18.86 USD (3)
每月增长:
0.14%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.49 USD
最大值:
18.86 USD (1.86%)
相对跌幅:
结余:
1.86% (18.86 USD)
净值:
0.12% (1.16 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD# 5
NZDUSD# 5
EURJPY# 2
EURUSD# 1
GBPUSD# 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD# -2
NZDUSD# -1
EURJPY# 0
EURUSD# 2
GBPUSD# 3
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD# -214
NZDUSD# -102
EURJPY# 18
EURUSD# 160
GBPUSD# 313
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8.63 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +13.37 USD
最大连续亏损: -1.11 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RSFinance-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.12.29 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 08:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.29 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
