SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / INFI 1
Linda Yunidha Sagala

INFI 1

Linda Yunidha Sagala
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 0%
RSFinance-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
6 (42.85%)
Transacciones Irrentables:
8 (57.14%)
Mejor transacción:
8.63 USD
Peor transacción:
-10.77 USD
Beneficio Bruto:
21.59 USD (2 172 pips)
Pérdidas Brutas:
-20.15 USD (1 997 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (13.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13.37 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
9.57%
Carga máxima del depósito:
0.90%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.08
Transacciones Largas:
12 (85.71%)
Transacciones Cortas:
2 (14.29%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.10 USD
Beneficio medio:
3.60 USD
Pérdidas medias:
-2.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-1.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-18.86 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.14%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.49 USD
Máxima:
18.86 USD (1.86%)
Reducción relativa:
De balance:
1.86% (18.86 USD)
De fondos:
0.12% (1.16 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD# 5
NZDUSD# 5
EURJPY# 2
EURUSD# 1
GBPUSD# 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD# -2
NZDUSD# -1
EURJPY# 0
EURUSD# 2
GBPUSD# 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD# -214
NZDUSD# -102
EURJPY# 18
EURUSD# 160
GBPUSD# 313
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.63 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +13.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.11 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RSFinance-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.29 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 08:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.29 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
INFI 1
30 USD al mes
0%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
14
42%
10%
1.07
0.10
USD
2%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.