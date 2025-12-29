SegnaliSezioni
Linda Yunidha Sagala

INFI 1

Linda Yunidha Sagala
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
RSFinance-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
6 (42.85%)
Loss Trade:
8 (57.14%)
Best Trade:
8.63 USD
Worst Trade:
-10.77 USD
Profitto lordo:
21.59 USD (2 172 pips)
Perdita lorda:
-20.15 USD (1 997 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (13.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.37 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
9.57%
Massimo carico di deposito:
0.90%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
12 (85.71%)
Short Trade:
2 (14.29%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
3.60 USD
Perdita media:
-2.52 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.86 USD (3)
Crescita mensile:
0.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.49 USD
Massimale:
18.86 USD (1.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.86% (18.86 USD)
Per equità:
0.12% (1.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD# 5
NZDUSD# 5
EURJPY# 2
EURUSD# 1
GBPUSD# 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD# -2
NZDUSD# -1
EURJPY# 0
EURUSD# 2
GBPUSD# 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD# -214
NZDUSD# -102
EURJPY# 18
EURUSD# 160
GBPUSD# 313
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.63 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.37 USD
Massima perdita consecutiva: -1.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RSFinance-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.29 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 08:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.29 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
