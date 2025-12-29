СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / INFI 1
Linda Yunidha Sagala

INFI 1

Linda Yunidha Sagala
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 0%
RSFinance-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
6 (42.85%)
Убыточных трейдов:
8 (57.14%)
Лучший трейд:
8.63 USD
Худший трейд:
-10.77 USD
Общая прибыль:
21.59 USD (2 172 pips)
Общий убыток:
-20.15 USD (1 997 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (13.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.37 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
9.57%
Макс. загрузка депозита:
0.90%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.08
Длинных трейдов:
12 (85.71%)
Коротких трейдов:
2 (14.29%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
3.60 USD
Средний убыток:
-2.52 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.86 USD (3)
Прирост в месяц:
0.14%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.49 USD
Максимальная:
18.86 USD (1.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.86% (18.86 USD)
По эквити:
0.12% (1.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD# 5
NZDUSD# 5
EURJPY# 2
EURUSD# 1
GBPUSD# 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD# -2
NZDUSD# -1
EURJPY# 0
EURUSD# 2
GBPUSD# 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD# -214
NZDUSD# -102
EURJPY# 18
EURUSD# 160
GBPUSD# 313
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.63 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +13.37 USD
Макс. убыток в серии: -1.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSFinance-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 08:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.29 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
INFI 1
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
14
42%
10%
1.07
0.10
USD
2%
1:500
Копировать

