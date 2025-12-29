- Прирост
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
6 (42.85%)
Убыточных трейдов:
8 (57.14%)
Лучший трейд:
8.63 USD
Худший трейд:
-10.77 USD
Общая прибыль:
21.59 USD (2 172 pips)
Общий убыток:
-20.15 USD (1 997 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (13.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.37 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
9.57%
Макс. загрузка депозита:
0.90%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.08
Длинных трейдов:
12 (85.71%)
Коротких трейдов:
2 (14.29%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
3.60 USD
Средний убыток:
-2.52 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.86 USD (3)
Прирост в месяц:
0.14%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.49 USD
Максимальная:
18.86 USD (1.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.86% (18.86 USD)
По эквити:
0.12% (1.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|5
|NZDUSD#
|5
|EURJPY#
|2
|EURUSD#
|1
|GBPUSD#
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD#
|-2
|NZDUSD#
|-1
|EURJPY#
|0
|EURUSD#
|2
|GBPUSD#
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD#
|-214
|NZDUSD#
|-102
|EURJPY#
|18
|EURUSD#
|160
|GBPUSD#
|313
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Лучший трейд: +8.63 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +13.37 USD
Макс. убыток в серии: -1.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSFinance-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
