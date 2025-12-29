- 자본
- 축소
트레이드:
26
이익 거래:
14 (53.84%)
손실 거래:
12 (46.15%)
최고의 거래:
14.32 USD
최악의 거래:
-10.77 USD
총 수익:
84.44 USD (8 452 pips)
총 손실:
-38.14 USD (3 794 pips)
연속 최대 이익:
5 (49.64 USD)
연속 최대 이익:
49.64 USD (5)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
0.19%
최대 입금량:
0.90%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
50 분
회복 요인:
2.45
롱(주식매수):
17 (65.38%)
숏(주식차입매도):
9 (34.62%)
수익 요인:
2.21
기대수익:
1.78 USD
평균 이익:
6.03 USD
평균 손실:
-3.18 USD
연속 최대 손실:
4 (-17.99 USD)
연속 최대 손실:
-18.86 USD (3)
월별 성장률:
4.63%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.49 USD
최대한의:
18.86 USD (1.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.86% (18.86 USD)
자본금별:
0.12% (1.16 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|17
|NZDUSD#
|5
|EURJPY#
|2
|EURUSD#
|1
|GBPUSD#
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD#
|43
|NZDUSD#
|-1
|EURJPY#
|0
|EURUSD#
|2
|GBPUSD#
|3
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD#
|4.3K
|NZDUSD#
|-102
|EURJPY#
|18
|EURUSD#
|160
|GBPUSD#
|313
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +14.32 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +49.64 USD
연속 최대 손실: -17.99 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RSFinance-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
