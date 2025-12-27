- 成長
トレード:
55
利益トレード:
53 (96.36%)
損失トレード:
2 (3.64%)
ベストトレード:
1.09 USD
最悪のトレード:
-0.87 USD
総利益:
8.90 USD (4 410 pips)
総損失:
-1.34 USD (666 pips)
最大連続の勝ち:
44 (6.13 USD)
最大連続利益:
6.13 USD (44)
シャープレシオ:
0.62
取引アクティビティ:
7.20%
最大入金額:
0.71%
最近のトレード:
48 分前
1週間当たりの取引:
55
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
8.69
長いトレード:
29 (52.73%)
短いトレード:
26 (47.27%)
プロフィットファクター:
6.64
期待されたペイオフ:
0.14 USD
平均利益:
0.17 USD
平均損失:
-0.67 USD
最大連続の負け:
1 (-0.87 USD)
最大連続損失:
-0.87 USD (1)
月間成長:
1.51%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.87 USD (0.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.17% (0.87 USD)
エクイティによる:
1.28% (6.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|3.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- ドローダウン
ベストトレード: +1.09 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +6.13 USD
最大連続損失: -0.87 USD
