シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / XM 02
Falaq Karunia Jaya

XM 02

Falaq Karunia Jaya
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 2%
XMGlobal-Real 36
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
55
利益トレード:
53 (96.36%)
損失トレード:
2 (3.64%)
ベストトレード:
1.09 USD
最悪のトレード:
-0.87 USD
総利益:
8.90 USD (4 410 pips)
総損失:
-1.34 USD (666 pips)
最大連続の勝ち:
44 (6.13 USD)
最大連続利益:
6.13 USD (44)
シャープレシオ:
0.62
取引アクティビティ:
7.20%
最大入金額:
0.71%
最近のトレード:
48 分前
1週間当たりの取引:
55
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
8.69
長いトレード:
29 (52.73%)
短いトレード:
26 (47.27%)
プロフィットファクター:
6.64
期待されたペイオフ:
0.14 USD
平均利益:
0.17 USD
平均損失:
-0.67 USD
最大連続の負け:
1 (-0.87 USD)
最大連続損失:
-0.87 USD (1)
月間成長:
1.51%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.87 USD (0.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.17% (0.87 USD)
エクイティによる:
1.28% (6.48 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDm# 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDm# 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDm# 3.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.09 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +6.13 USD
最大連続損失: -0.87 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 36"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.30 02:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 10:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 09:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 04:14
Share of trading days is too low
2025.12.29 04:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 03:14
Share of trading days is too low
2025.12.29 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 02:11
Share of trading days is too low
2025.12.29 02:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 01:11
Share of trading days is too low
2025.12.29 01:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 14:38
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
XM 02
30 USD/月
2%
0
0
USD
508
USD
1
100%
55
96%
7%
6.64
0.14
USD
1%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください