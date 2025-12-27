- 자본
- 축소
트레이드:
151
이익 거래:
140 (92.71%)
손실 거래:
11 (7.28%)
최고의 거래:
5.85 USD
최악의 거래:
-5.53 USD
총 수익:
33.68 USD (16 629 pips)
총 손실:
-13.19 USD (6 522 pips)
연속 최대 이익:
44 (6.13 USD)
연속 최대 이익:
6.49 USD (5)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
46.07%
최대 입금량:
3.51%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
49
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
3.71
롱(주식매수):
88 (58.28%)
숏(주식차입매도):
63 (41.72%)
수익 요인:
2.55
기대수익:
0.14 USD
평균 이익:
0.24 USD
평균 손실:
-1.20 USD
연속 최대 손실:
1 (-5.53 USD)
연속 최대 손실:
-5.53 USD (1)
월별 성장률:
4.10%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5.53 USD (1.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.08% (5.53 USD)
자본금별:
32.42% (168.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDm#
|20
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDm#
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.85 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +6.13 USD
연속 최대 손실: -5.53 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 36"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
