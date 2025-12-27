- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
44
盈利交易:
44 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.32 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
6.13 USD (3 033 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
44 (6.13 USD)
最大连续盈利:
6.13 USD (44)
夏普比率:
2.77
交易活动:
4.87%
最大入金加载:
0.71%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
46
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
23 (52.27%)
短期交易:
21 (47.73%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.14 USD
平均利润:
0.14 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
1.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.80% (4.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.32 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +6.13 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
506
USD
USD
1
100%
44
100%
5%
n/a
0.14
USD
USD
1%
1:500