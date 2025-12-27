信号部分
信号 / MetaTrader 4 / XM 02
Falaq Karunia Jaya

XM 02

Falaq Karunia Jaya
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
44
盈利交易:
44 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.32 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
6.13 USD (3 033 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
44 (6.13 USD)
最大连续盈利:
6.13 USD (44)
夏普比率:
2.77
交易活动:
4.87%
最大入金加载:
0.71%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
46
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
23 (52.27%)
短期交易:
21 (47.73%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.14 USD
平均利润:
0.14 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
1.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.80% (4.03 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLDm# 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLDm# 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLDm# 3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.32 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +6.13 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 36 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.12.29 10:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 09:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 04:14
Share of trading days is too low
2025.12.29 04:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 03:14
Share of trading days is too low
2025.12.29 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 02:11
Share of trading days is too low
2025.12.29 02:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 01:11
Share of trading days is too low
2025.12.29 01:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 14:38
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载