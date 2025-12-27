SinaisSeções
Falaq Karunia Jaya

XM 02

Falaq Karunia Jaya
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 1%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
51
Negociações com lucro:
50 (98.03%)
Negociações com perda:
1 (1.96%)
Melhor negociação:
0.72 USD
Pior negociação:
-0.47 USD
Lucro bruto:
7.43 USD (3 678 pips)
Perda bruta:
-0.47 USD (234 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (6.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.13 USD (44)
Índice de Sharpe:
1.07
Atividade de negociação:
7.20%
Depósito máximo carregado:
0.71%
Último negócio:
32 minutos atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
14.81
Negociações longas:
25 (49.02%)
Negociações curtas:
26 (50.98%)
Fator de lucro:
15.81
Valor esperado:
0.14 USD
Lucro médio:
0.15 USD
Perda média:
-0.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.47 USD (1)
Crescimento mensal:
1.39%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.47 USD (0.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.28% (6.48 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDm# 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDm# 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDm# 3.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.72 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 44
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +6.13 USD
Máxima perda consecutiva: -0.47 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 36" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.29 10:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 09:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 04:14
Share of trading days is too low
2025.12.29 04:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 03:14
Share of trading days is too low
2025.12.29 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 02:11
Share of trading days is too low
2025.12.29 02:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 01:11
Share of trading days is too low
2025.12.29 01:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 14:38
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
