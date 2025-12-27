- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
51
Negociações com lucro:
50 (98.03%)
Negociações com perda:
1 (1.96%)
Melhor negociação:
0.72 USD
Pior negociação:
-0.47 USD
Lucro bruto:
7.43 USD (3 678 pips)
Perda bruta:
-0.47 USD (234 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (6.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.13 USD (44)
Índice de Sharpe:
1.07
Atividade de negociação:
7.20%
Depósito máximo carregado:
0.71%
Último negócio:
32 minutos atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
14.81
Negociações longas:
25 (49.02%)
Negociações curtas:
26 (50.98%)
Fator de lucro:
15.81
Valor esperado:
0.14 USD
Lucro médio:
0.15 USD
Perda média:
-0.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.47 USD (1)
Crescimento mensal:
1.39%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.47 USD (0.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.28% (6.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDm#
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDm#
|3.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.72 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 44
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +6.13 USD
Máxima perda consecutiva: -0.47 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 36" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
507
USD
USD
1
100%
51
98%
7%
15.80
0.14
USD
USD
1%
1:500