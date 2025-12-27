SeñalesSecciones
Falaq Karunia Jaya

XM 02

Falaq Karunia Jaya
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 1%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
49
Transacciones Rentables:
48 (97.95%)
Transacciones Irrentables:
1 (2.04%)
Mejor transacción:
0.72 USD
Peor transacción:
-0.47 USD
Beneficio Bruto:
7.15 USD (3 537 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.47 USD (234 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
44 (6.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6.13 USD (44)
Ratio de Sharpe:
1.06
Actividad comercial:
7.20%
Carga máxima del depósito:
0.71%
Último trade:
8 minutos
Trades a la semana:
49
Tiempo medio de espera:
4 minutos
Factor de Recuperación:
14.21
Transacciones Largas:
23 (46.94%)
Transacciones Cortas:
26 (53.06%)
Factor de Beneficio:
15.21
Beneficio Esperado:
0.14 USD
Beneficio medio:
0.15 USD
Pérdidas medias:
-0.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.47 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.34%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.47 USD (0.09%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.80% (4.03 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDm# 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDm# 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDm# 3.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.72 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 44
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +6.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 36" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.29 10:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 09:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 04:14
Share of trading days is too low
2025.12.29 04:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 03:14
Share of trading days is too low
2025.12.29 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 02:11
Share of trading days is too low
2025.12.29 02:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 01:11
Share of trading days is too low
2025.12.29 01:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 14:38
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
