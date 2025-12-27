СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / XM 02
Falaq Karunia Jaya

XM 02

Falaq Karunia Jaya
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
50 (98.03%)
Убыточных трейдов:
1 (1.96%)
Лучший трейд:
0.72 USD
Худший трейд:
-0.47 USD
Общая прибыль:
7.43 USD (3 678 pips)
Общий убыток:
-0.47 USD (234 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (6.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.13 USD (44)
Коэффициент Шарпа:
1.07
Торговая активность:
7.20%
Макс. загрузка депозита:
0.71%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
14.81
Длинных трейдов:
25 (49.02%)
Коротких трейдов:
26 (50.98%)
Профит фактор:
15.81
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
0.15 USD
Средний убыток:
-0.47 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.47 USD (1)
Прирост в месяц:
1.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.47 USD (0.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.80% (4.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# 3.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.72 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6.13 USD
Макс. убыток в серии: -0.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 36" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 10:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 09:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 04:14
Share of trading days is too low
2025.12.29 04:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 03:14
Share of trading days is too low
2025.12.29 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 02:11
Share of trading days is too low
2025.12.29 02:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 01:11
Share of trading days is too low
2025.12.29 01:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 14:38
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
