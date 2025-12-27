- Прирост
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
50 (98.03%)
Убыточных трейдов:
1 (1.96%)
Лучший трейд:
0.72 USD
Худший трейд:
-0.47 USD
Общая прибыль:
7.43 USD (3 678 pips)
Общий убыток:
-0.47 USD (234 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (6.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.13 USD (44)
Коэффициент Шарпа:
1.07
Торговая активность:
7.20%
Макс. загрузка депозита:
0.71%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
51
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
14.81
Длинных трейдов:
25 (49.02%)
Коротких трейдов:
26 (50.98%)
Профит фактор:
15.81
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
0.15 USD
Средний убыток:
-0.47 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.47 USD (1)
Прирост в месяц:
1.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.47 USD (0.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.80% (4.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|3.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 36" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
