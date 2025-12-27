SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XM 02
Falaq Karunia Jaya

XM 02

Falaq Karunia Jaya
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
60 (95.23%)
Loss Trade:
3 (4.76%)
Best Trade:
1.09 USD
Worst Trade:
-0.87 USD
Profitto lordo:
10.90 USD (5 402 pips)
Perdita lorda:
-2.15 USD (1 073 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (6.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.13 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
11.40%
Massimo carico di deposito:
0.71%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
10.06
Long Trade:
37 (58.73%)
Short Trade:
26 (41.27%)
Fattore di profitto:
5.07
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
0.18 USD
Perdita media:
-0.72 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.87 USD (1)
Crescita mensile:
1.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.87 USD (0.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.17% (0.87 USD)
Per equità:
1.28% (6.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 4.3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.09 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.13 USD
Massima perdita consecutiva: -0.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 36" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.30 02:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 10:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 09:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 04:14
Share of trading days is too low
2025.12.29 04:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 03:14
Share of trading days is too low
2025.12.29 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 02:11
Share of trading days is too low
2025.12.29 02:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 01:11
Share of trading days is too low
2025.12.29 01:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 14:38
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
