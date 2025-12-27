- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
27 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
2.11 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
18.92 USD (1 613 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
27 (18.92 USD)
最大連続利益:
18.92 USD (27)
シャープレシオ:
1.24
取引アクティビティ:
3.06%
最大入金額:
1.11%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
15 (55.56%)
短いトレード:
12 (44.44%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.70 USD
平均利益:
0.70 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.63%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.39% (11.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
