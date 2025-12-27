シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / XM 01
Falaq Karunia Jaya

XM 01

Falaq Karunia Jaya
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
XMGlobal-Real 13
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
27 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
2.11 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
18.92 USD (1 613 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
27 (18.92 USD)
最大連続利益:
18.92 USD (27)
シャープレシオ:
1.24
取引アクティビティ:
3.06%
最大入金額:
1.11%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
15 (55.56%)
短いトレード:
12 (44.44%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.70 USD
平均利益:
0.70 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.63%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.39% (11.79 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDm# 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDm# 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDm# 1.6K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.11 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +18.92 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 13"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.30 22:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 21:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 03:38
Share of trading days is too low
2025.12.30 03:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 03:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 02:35
Share of trading days is too low
2025.12.30 02:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 02:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 14:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
XM 01
30 USD/月
1%
0
0
USD
3K
USD
1
100%
27
100%
3%
n/a
0.70
USD
0%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください