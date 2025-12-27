- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
27
盈利交易:
27 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
2.11 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
18.92 USD (1 613 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
27 (18.92 USD)
最大连续盈利:
18.92 USD (27)
夏普比率:
1.24
交易活动:
3.06%
最大入金加载:
1.11%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
15 (55.56%)
短期交易:
12 (44.44%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.70 USD
平均利润:
0.70 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
0.63%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.39% (11.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.11 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +18.92 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 13 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
