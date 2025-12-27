- Crescimento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
27 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
2.11 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
18.92 USD (1 613 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (18.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.92 USD (27)
Índice de Sharpe:
1.24
Atividade de negociação:
3.06%
Depósito máximo carregado:
1.11%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
15 (55.56%)
Negociações curtas:
12 (44.44%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.70 USD
Lucro médio:
0.70 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.63%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.39% (11.79 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDm#
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDm#
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 13" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
