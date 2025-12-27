SeñalesSecciones
Falaq Karunia Jaya

XM 01

Falaq Karunia Jaya
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 1%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
27
Transacciones Rentables:
27 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
2.11 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
18.92 USD (1 613 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (18.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.92 USD (27)
Ratio de Sharpe:
1.24
Actividad comercial:
3.06%
Carga máxima del depósito:
1.11%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
15 (55.56%)
Transacciones Cortas:
12 (44.44%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.70 USD
Beneficio medio:
0.70 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
0.63%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.39% (11.79 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDm# 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDm# 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDm# 1.6K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.11 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +18.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 13" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.30 22:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 21:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 03:38
Share of trading days is too low
2025.12.30 03:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 03:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 02:35
Share of trading days is too low
2025.12.30 02:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 02:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 14:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
