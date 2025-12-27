SegnaliSezioni
Falaq Karunia Jaya

XM 01

Falaq Karunia Jaya
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 1%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
27 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.11 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
18.92 USD (1 613 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
27 (18.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.92 USD (27)
Indice di Sharpe:
1.24
Attività di trading:
3.06%
Massimo carico di deposito:
1.11%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
15 (55.56%)
Short Trade:
12 (44.44%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
0.70 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.39% (11.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 1.6K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.11 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +18.92 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.30 22:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 21:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 03:38
Share of trading days is too low
2025.12.30 03:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 03:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 02:35
Share of trading days is too low
2025.12.30 02:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 02:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 14:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
