- 자본
- 축소
트레이드:
62
이익 거래:
56 (90.32%)
손실 거래:
6 (9.68%)
최고의 거래:
172.61 USD
최악의 거래:
-149.97 USD
총 수익:
692.60 USD (42 761 pips)
총 손실:
-406.70 USD (28 291 pips)
연속 최대 이익:
27 (18.92 USD)
연속 최대 이익:
330.34 USD (21)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
57.62%
최대 입금량:
4.90%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
1.40
롱(주식매수):
34 (54.84%)
숏(주식차입매도):
28 (45.16%)
수익 요인:
1.70
기대수익:
4.61 USD
평균 이익:
12.37 USD
평균 손실:
-67.78 USD
연속 최대 손실:
3 (-204.42 USD)
연속 최대 손실:
-204.42 USD (3)
월별 성장률:
12.97%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
204.42 USD (5.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.66% (204.42 USD)
자본금별:
24.28% (422.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDm#
|286
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDm#
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +172.61 USD
최악의 거래: -150 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +18.92 USD
연속 최대 손실: -204.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 13"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
