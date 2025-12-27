СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / XM 01
Falaq Karunia Jaya

XM 01

Falaq Karunia Jaya
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
27 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.11 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
18.92 USD (1 613 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
27 (18.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.92 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
1.24
Торговая активность:
4.29%
Макс. загрузка депозита:
1.11%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
15 (55.56%)
Коротких трейдов:
12 (44.44%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.70 USD
Средняя прибыль:
0.70 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.24% (37.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# 1.6K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.11 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +18.92 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2025.12.30 22:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 21:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 03:38
Share of trading days is too low
2025.12.30 03:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 03:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 02:35
Share of trading days is too low
2025.12.30 02:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 02:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 14:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 14:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.