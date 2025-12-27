- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
27 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.11 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
18.92 USD (1 613 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
27 (18.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.92 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
1.24
Торговая активность:
4.29%
Макс. загрузка депозита:
1.11%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
15 (55.56%)
Коротких трейдов:
12 (44.44%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.70 USD
Средняя прибыль:
0.70 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.24% (37.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.11 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +18.92 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 13" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
