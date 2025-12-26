シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Dove Ltd
De Fu Jin

Dove Ltd

De Fu Jin
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
LMAXNZ-LiveUK
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
10 (66.66%)
損失トレード:
5 (33.33%)
ベストトレード:
6.73 USD
最悪のトレード:
-6.17 USD
総利益:
28.93 USD (1 281 pips)
総損失:
-15.02 USD (1 222 pips)
最大連続の勝ち:
5 (11.86 USD)
最大連続利益:
11.86 USD (5)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
87.97%
最大入金額:
2.61%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
1.44
長いトレード:
7 (46.67%)
短いトレード:
8 (53.33%)
プロフィットファクター:
1.93
期待されたペイオフ:
0.93 USD
平均利益:
2.89 USD
平均損失:
-3.00 USD
最大連続の負け:
2 (-9.67 USD)
最大連続損失:
-9.67 USD (2)
月間成長:
1.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.68 USD
最大の:
9.67 USD (0.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.96% (9.67 USD)
エクイティによる:
1.86% (18.67 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCHF.lmx 5
AUDNZD.lmx 5
EURUSD.lmx 3
EURGBP.lmx 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCHF.lmx 15
AUDNZD.lmx -15
EURUSD.lmx 9
EURGBP.lmx 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCHF.lmx 616
AUDNZD.lmx -1.2K
EURUSD.lmx 461
EURGBP.lmx 204
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.73 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +11.86 USD
最大連続損失: -9.67 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LMAXNZ-LiveUK"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.29 06:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 07:05
Share of trading days is too low
2025.12.26 07:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 06:05
Share of trading days is too low
2025.12.26 06:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 02:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 02:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 02:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 02:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
