トレード:
15
利益トレード:
10 (66.66%)
損失トレード:
5 (33.33%)
ベストトレード:
6.73 USD
最悪のトレード:
-6.17 USD
総利益:
28.93 USD (1 281 pips)
総損失:
-15.02 USD (1 222 pips)
最大連続の勝ち:
5 (11.86 USD)
最大連続利益:
11.86 USD (5)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
87.97%
最大入金額:
2.61%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
1.44
長いトレード:
7 (46.67%)
短いトレード:
8 (53.33%)
プロフィットファクター:
1.93
期待されたペイオフ:
0.93 USD
平均利益:
2.89 USD
平均損失:
-3.00 USD
最大連続の負け:
2 (-9.67 USD)
最大連続損失:
-9.67 USD (2)
月間成長:
1.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.68 USD
最大の:
9.67 USD (0.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.96% (9.67 USD)
エクイティによる:
1.86% (18.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCHF.lmx
|5
|AUDNZD.lmx
|5
|EURUSD.lmx
|3
|EURGBP.lmx
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCHF.lmx
|15
|AUDNZD.lmx
|-15
|EURUSD.lmx
|9
|EURGBP.lmx
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCHF.lmx
|616
|AUDNZD.lmx
|-1.2K
|EURUSD.lmx
|461
|EURGBP.lmx
|204
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
ベストトレード: +6.73 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +11.86 USD
最大連続損失: -9.67 USD
