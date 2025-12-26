- 자본
- 축소
트레이드:
33
이익 거래:
23 (69.69%)
손실 거래:
10 (30.30%)
최고의 거래:
6.73 USD
최악의 거래:
-10.34 USD
총 수익:
62.08 USD (3 109 pips)
총 손실:
-38.54 USD (2 441 pips)
연속 최대 이익:
6 (21.00 USD)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
40.21%
최대 입금량:
17.38%
최근 거래:
59 분 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
1.22
롱(주식매수):
13 (39.39%)
숏(주식차입매도):
20 (60.61%)
수익 요인:
1.61
기대수익:
0.71 USD
평균 이익:
2.70 USD
평균 손실:
-3.85 USD
연속 최대 손실:
2 (-17.44 USD)
월별 성장률:
2.35%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.68 USD
최대한의:
19.27 USD (1.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.85% (19.27 USD)
자본금별:
7.03% (71.78 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDNZD.lmx
|9
|USDCHF.lmx
|7
|GBPUSD.lmx
|6
|EURUSD.lmx
|5
|EURGBP.lmx
|4
|EURCAD.lmx
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDNZD.lmx
|-15
|USDCHF.lmx
|22
|GBPUSD.lmx
|-3
|EURUSD.lmx
|15
|EURGBP.lmx
|2
|EURCAD.lmx
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDNZD.lmx
|-1.2K
|USDCHF.lmx
|878
|GBPUSD.lmx
|-80
|EURUSD.lmx
|775
|EURGBP.lmx
|126
|EURCAD.lmx
|206
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LMAXNZ-LiveUK"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
