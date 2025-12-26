- Прирост
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
10 (66.66%)
Убыточных трейдов:
5 (33.33%)
Лучший трейд:
6.73 USD
Худший трейд:
-6.17 USD
Общая прибыль:
28.93 USD (1 281 pips)
Общий убыток:
-15.02 USD (1 222 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (11.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.86 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
87.97%
Макс. загрузка депозита:
2.61%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
1.44
Длинных трейдов:
7 (46.67%)
Коротких трейдов:
8 (53.33%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
0.93 USD
Средняя прибыль:
2.89 USD
Средний убыток:
-3.00 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-9.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.67 USD (2)
Прирост в месяц:
1.39%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.68 USD
Максимальная:
9.67 USD (0.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.96% (9.67 USD)
По эквити:
1.86% (18.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHF.lmx
|5
|AUDNZD.lmx
|5
|EURUSD.lmx
|3
|EURGBP.lmx
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHF.lmx
|15
|AUDNZD.lmx
|-15
|EURUSD.lmx
|9
|EURGBP.lmx
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHF.lmx
|616
|AUDNZD.lmx
|-1.2K
|EURUSD.lmx
|461
|EURGBP.lmx
|204
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.73 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +11.86 USD
Макс. убыток в серии: -9.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LMAXNZ-LiveUK" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
