De Fu Jin

Dove Ltd

De Fu Jin
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
LMAXNZ-LiveUK
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
10 (66.66%)
Убыточных трейдов:
5 (33.33%)
Лучший трейд:
6.73 USD
Худший трейд:
-6.17 USD
Общая прибыль:
28.93 USD (1 281 pips)
Общий убыток:
-15.02 USD (1 222 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (11.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.86 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
87.97%
Макс. загрузка депозита:
2.61%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
1.44
Длинных трейдов:
7 (46.67%)
Коротких трейдов:
8 (53.33%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
0.93 USD
Средняя прибыль:
2.89 USD
Средний убыток:
-3.00 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-9.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.67 USD (2)
Прирост в месяц:
1.39%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.68 USD
Максимальная:
9.67 USD (0.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.96% (9.67 USD)
По эквити:
1.86% (18.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHF.lmx 5
AUDNZD.lmx 5
EURUSD.lmx 3
EURGBP.lmx 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHF.lmx 15
AUDNZD.lmx -15
EURUSD.lmx 9
EURGBP.lmx 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHF.lmx 616
AUDNZD.lmx -1.2K
EURUSD.lmx 461
EURGBP.lmx 204
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.73 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +11.86 USD
Макс. убыток в серии: -9.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LMAXNZ-LiveUK" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.12.29 06:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 07:05
Share of trading days is too low
2025.12.26 07:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 06:05
Share of trading days is too low
2025.12.26 06:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 02:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 02:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 02:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 02:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dove Ltd
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
15
66%
88%
1.92
0.93
USD
2%
1:200
Копировать

