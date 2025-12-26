- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
10 (66.66%)
亏损交易:
5 (33.33%)
最好交易:
6.73 USD
最差交易:
-6.17 USD
毛利:
28.93 USD (1 281 pips)
毛利亏损:
-15.02 USD (1 222 pips)
最大连续赢利:
5 (11.86 USD)
最大连续盈利:
11.86 USD (5)
夏普比率:
0.28
交易活动:
87.97%
最大入金加载:
2.61%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
24 小时
采收率:
1.44
长期交易:
7 (46.67%)
短期交易:
8 (53.33%)
利润因子:
1.93
预期回报:
0.93 USD
平均利润:
2.89 USD
平均损失:
-3.00 USD
最大连续失误:
2 (-9.67 USD)
最大连续亏损:
-9.67 USD (2)
每月增长:
1.39%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.68 USD
最大值:
9.67 USD (0.96%)
相对跌幅:
结余:
0.96% (9.67 USD)
净值:
1.86% (18.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHF.lmx
|5
|AUDNZD.lmx
|5
|EURUSD.lmx
|3
|EURGBP.lmx
|2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHF.lmx
|15
|AUDNZD.lmx
|-15
|EURUSD.lmx
|9
|EURGBP.lmx
|5
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHF.lmx
|616
|AUDNZD.lmx
|-1.2K
|EURUSD.lmx
|461
|EURGBP.lmx
|204
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.73 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +11.86 USD
最大连续亏损: -9.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LMAXNZ-LiveUK 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
