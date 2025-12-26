信号部分
De Fu Jin

Dove Ltd

De Fu Jin
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1%
LMAXNZ-LiveUK
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
15
盈利交易:
10 (66.66%)
亏损交易:
5 (33.33%)
最好交易:
6.73 USD
最差交易:
-6.17 USD
毛利:
28.93 USD (1 281 pips)
毛利亏损:
-15.02 USD (1 222 pips)
最大连续赢利:
5 (11.86 USD)
最大连续盈利:
11.86 USD (5)
夏普比率:
0.28
交易活动:
87.97%
最大入金加载:
2.61%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
24 小时
采收率:
1.44
长期交易:
7 (46.67%)
短期交易:
8 (53.33%)
利润因子:
1.93
预期回报:
0.93 USD
平均利润:
2.89 USD
平均损失:
-3.00 USD
最大连续失误:
2 (-9.67 USD)
最大连续亏损:
-9.67 USD (2)
每月增长:
1.39%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.68 USD
最大值:
9.67 USD (0.96%)
相对跌幅:
结余:
0.96% (9.67 USD)
净值:
1.86% (18.67 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCHF.lmx 5
AUDNZD.lmx 5
EURUSD.lmx 3
EURGBP.lmx 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCHF.lmx 15
AUDNZD.lmx -15
EURUSD.lmx 9
EURGBP.lmx 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCHF.lmx 616
AUDNZD.lmx -1.2K
EURUSD.lmx 461
EURGBP.lmx 204
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.73 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +11.86 USD
最大连续亏损: -9.67 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LMAXNZ-LiveUK 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.29 06:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 07:05
Share of trading days is too low
2025.12.26 07:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 06:05
Share of trading days is too low
2025.12.26 06:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 02:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 02:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 02:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 02:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
