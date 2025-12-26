- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
10 (66.66%)
Negociações com perda:
5 (33.33%)
Melhor negociação:
6.73 USD
Pior negociação:
-6.17 USD
Lucro bruto:
28.93 USD (1 281 pips)
Perda bruta:
-15.02 USD (1 222 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (11.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.86 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
87.97%
Depósito máximo carregado:
2.61%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
1.44
Negociações longas:
7 (46.67%)
Negociações curtas:
8 (53.33%)
Fator de lucro:
1.93
Valor esperado:
0.93 USD
Lucro médio:
2.89 USD
Perda média:
-3.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-9.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.67 USD (2)
Crescimento mensal:
1.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.68 USD
Máximo:
9.67 USD (0.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.96% (9.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.86% (18.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCHF.lmx
|5
|AUDNZD.lmx
|5
|EURUSD.lmx
|3
|EURGBP.lmx
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCHF.lmx
|15
|AUDNZD.lmx
|-15
|EURUSD.lmx
|9
|EURGBP.lmx
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCHF.lmx
|616
|AUDNZD.lmx
|-1.2K
|EURUSD.lmx
|461
|EURGBP.lmx
|204
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.73 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +11.86 USD
Máxima perda consecutiva: -9.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LMAXNZ-LiveUK" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
