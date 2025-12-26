SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Dove Ltd
De Fu Jin

Dove Ltd

De Fu Jin
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 1%
LMAXNZ-LiveUK
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
10 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
5 (33.33%)
Mejor transacción:
6.73 USD
Peor transacción:
-6.17 USD
Beneficio Bruto:
28.93 USD (1 281 pips)
Pérdidas Brutas:
-15.02 USD (1 222 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (11.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.86 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
87.97%
Carga máxima del depósito:
2.61%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
1.44
Transacciones Largas:
7 (46.67%)
Transacciones Cortas:
8 (53.33%)
Factor de Beneficio:
1.93
Beneficio Esperado:
0.93 USD
Beneficio medio:
2.89 USD
Pérdidas medias:
-3.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-9.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.67 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.39%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.68 USD
Máxima:
9.67 USD (0.96%)
Reducción relativa:
De balance:
0.96% (9.67 USD)
De fondos:
1.86% (18.67 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCHF.lmx 5
AUDNZD.lmx 5
EURUSD.lmx 3
EURGBP.lmx 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCHF.lmx 15
AUDNZD.lmx -15
EURUSD.lmx 9
EURGBP.lmx 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCHF.lmx 616
AUDNZD.lmx -1.2K
EURUSD.lmx 461
EURGBP.lmx 204
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.73 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +11.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LMAXNZ-LiveUK" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.29 06:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 07:05
Share of trading days is too low
2025.12.26 07:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 06:05
Share of trading days is too low
2025.12.26 06:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 02:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 02:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 02:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 02:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Dove Ltd
30 USD al mes
1%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
15
66%
88%
1.92
0.93
USD
2%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.