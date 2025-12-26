SegnaliSezioni
De Fu Jin

Dove Ltd

De Fu Jin
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
LMAXNZ-LiveUK
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
10 (66.66%)
Loss Trade:
5 (33.33%)
Best Trade:
6.73 USD
Worst Trade:
-6.17 USD
Profitto lordo:
28.93 USD (1 281 pips)
Perdita lorda:
-15.02 USD (1 222 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (11.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.86 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
87.97%
Massimo carico di deposito:
2.61%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
1.44
Long Trade:
7 (46.67%)
Short Trade:
8 (53.33%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
0.93 USD
Profitto medio:
2.89 USD
Perdita media:
-3.00 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.67 USD (2)
Crescita mensile:
1.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.68 USD
Massimale:
9.67 USD (0.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.96% (9.67 USD)
Per equità:
1.86% (18.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF.lmx 5
AUDNZD.lmx 5
EURUSD.lmx 3
EURGBP.lmx 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF.lmx 15
AUDNZD.lmx -15
EURUSD.lmx 9
EURGBP.lmx 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF.lmx 616
AUDNZD.lmx -1.2K
EURUSD.lmx 461
EURGBP.lmx 204
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.73 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.86 USD
Massima perdita consecutiva: -9.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LMAXNZ-LiveUK" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.29 06:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 07:05
Share of trading days is too low
2025.12.26 07:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 06:05
Share of trading days is too low
2025.12.26 06:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 02:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 02:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 02:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 02:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
