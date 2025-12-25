- 成長
トレード:
64
利益トレード:
47 (73.43%)
損失トレード:
17 (26.56%)
ベストトレード:
29.20 USD
最悪のトレード:
-9.37 USD
総利益:
173.07 USD (9 148 pips)
総損失:
-47.28 USD (4 057 pips)
最大連続の勝ち:
14 (55.28 USD)
最大連続利益:
55.28 USD (14)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
22.84%
最大入金額:
12.49%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
7.11
長いトレード:
31 (48.44%)
短いトレード:
33 (51.56%)
プロフィットファクター:
3.66
期待されたペイオフ:
1.97 USD
平均利益:
3.68 USD
平均損失:
-2.78 USD
最大連続の負け:
3 (-17.68 USD)
最大連続損失:
-17.68 USD (3)
月間成長:
12.58%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
17.68 USD (1.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.56% (17.68 USD)
エクイティによる:
8.54% (94.43 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +29.20 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +55.28 USD
最大連続損失: -17.68 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KVBPrimeLimited-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
日内短线交易，日收益在50美金到150美金之间，欢迎订阅
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
13%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
64
73%
23%
3.66
1.97
USD
USD
9%
1:500