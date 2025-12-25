- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
64
Negociações com lucro:
47 (73.43%)
Negociações com perda:
17 (26.56%)
Melhor negociação:
29.20 USD
Pior negociação:
-9.37 USD
Lucro bruto:
173.07 USD (9 148 pips)
Perda bruta:
-47.28 USD (4 057 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (55.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
55.28 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
22.84%
Depósito máximo carregado:
12.49%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
64
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
7.11
Negociações longas:
31 (48.44%)
Negociações curtas:
33 (51.56%)
Fator de lucro:
3.66
Valor esperado:
1.97 USD
Lucro médio:
3.68 USD
Perda média:
-2.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-17.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.68 USD (3)
Crescimento mensal:
12.58%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
17.68 USD (1.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.56% (17.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.54% (94.43 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +29.20 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +55.28 USD
Máxima perda consecutiva: -17.68 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KVBPrimeLimited-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
日内短线交易，日收益在50美金到150美金之间，欢迎订阅
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
13%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
64
73%
23%
3.66
1.97
USD
USD
9%
1:500