Trade:
64
Profit Trade:
47 (73.43%)
Loss Trade:
17 (26.56%)
Best Trade:
29.20 USD
Worst Trade:
-9.37 USD
Profitto lordo:
173.07 USD (9 148 pips)
Perdita lorda:
-47.28 USD (4 057 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (55.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.28 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
22.84%
Massimo carico di deposito:
12.49%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
7.11
Long Trade:
31 (48.44%)
Short Trade:
33 (51.56%)
Fattore di profitto:
3.66
Profitto previsto:
1.97 USD
Profitto medio:
3.68 USD
Perdita media:
-2.78 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-17.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.68 USD (3)
Crescita mensile:
12.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
17.68 USD (1.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.56% (17.68 USD)
Per equità:
8.54% (94.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.20 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +55.28 USD
Massima perdita consecutiva: -17.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KVBPrimeLimited-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
日内短线交易，日收益在50美金到150美金之间，欢迎订阅
Non ci sono recensioni
