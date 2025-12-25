- Incremento
Total de Trades:
64
Transacciones Rentables:
47 (73.43%)
Transacciones Irrentables:
17 (26.56%)
Mejor transacción:
29.20 USD
Peor transacción:
-9.37 USD
Beneficio Bruto:
173.07 USD (9 148 pips)
Pérdidas Brutas:
-47.28 USD (4 057 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (55.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
55.28 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
22.84%
Carga máxima del depósito:
12.49%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
64
Tiempo medio de espera:
20 minutos
Factor de Recuperación:
7.11
Transacciones Largas:
31 (48.44%)
Transacciones Cortas:
33 (51.56%)
Factor de Beneficio:
3.66
Beneficio Esperado:
1.97 USD
Beneficio medio:
3.68 USD
Pérdidas medias:
-2.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-17.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17.68 USD (3)
Crecimiento al mes:
12.58%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
17.68 USD (1.56%)
Reducción relativa:
De balance:
1.56% (17.68 USD)
De fondos:
8.54% (94.43 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +29.20 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +55.28 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17.68 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "KVBPrimeLimited-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
日内短线交易，日收益在50美金到150美金之间，欢迎订阅
