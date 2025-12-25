- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
64
盈利交易:
47 (73.43%)
亏损交易:
17 (26.56%)
最好交易:
29.20 USD
最差交易:
-9.37 USD
毛利:
173.07 USD (9 148 pips)
毛利亏损:
-47.28 USD (4 057 pips)
最大连续赢利:
14 (55.28 USD)
最大连续盈利:
55.28 USD (14)
夏普比率:
0.38
交易活动:
22.84%
最大入金加载:
12.49%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
64
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
7.11
长期交易:
31 (48.44%)
短期交易:
33 (51.56%)
利润因子:
3.66
预期回报:
1.97 USD
平均利润:
3.68 USD
平均损失:
-2.78 USD
最大连续失误:
3 (-17.68 USD)
最大连续亏损:
-17.68 USD (3)
每月增长:
12.58%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
17.68 USD (1.56%)
相对跌幅:
结余:
1.56% (17.68 USD)
净值:
8.54% (94.43 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.20 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +55.28 USD
最大连续亏损: -17.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 KVBPrimeLimited-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
日内短线交易，日收益在50美金到150美金之间，欢迎订阅
