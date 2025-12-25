- Прирост
Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
47 (73.43%)
Убыточных трейдов:
17 (26.56%)
Лучший трейд:
29.20 USD
Худший трейд:
-9.37 USD
Общая прибыль:
173.07 USD (9 148 pips)
Общий убыток:
-47.28 USD (4 057 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (55.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.28 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
22.84%
Макс. загрузка депозита:
12.49%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
7.11
Длинных трейдов:
31 (48.44%)
Коротких трейдов:
33 (51.56%)
Профит фактор:
3.66
Мат. ожидание:
1.97 USD
Средняя прибыль:
3.68 USD
Средний убыток:
-2.78 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-17.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.68 USD (3)
Прирост в месяц:
12.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
17.68 USD (1.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.56% (17.68 USD)
По эквити:
8.54% (94.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +29.20 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +55.28 USD
Макс. убыток в серии: -17.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KVBPrimeLimited-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
日内短线交易，日收益在50美金到150美金之间，欢迎订阅
Нет отзывов
