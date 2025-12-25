- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
64
Gewinntrades:
47 (73.43%)
Verlusttrades:
17 (26.56%)
Bester Trade:
29.20 USD
Schlechtester Trade:
-9.37 USD
Bruttoprofit:
173.07 USD (9 148 pips)
Bruttoverlust:
-47.28 USD (4 057 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (55.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
55.28 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
22.84%
Max deposit load:
12.49%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
64
Durchschn. Haltezeit:
20 Minuten
Erholungsfaktor:
7.11
Long-Positionen:
31 (48.44%)
Short-Positionen:
33 (51.56%)
Profit-Faktor:
3.66
Mathematische Gewinnerwartung:
1.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-17.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17.68 USD (3)
Wachstum pro Monat :
12.58%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
17.68 USD (1.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.56% (17.68 USD)
Kapital:
8.54% (94.43 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +29.20 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +55.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.68 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "KVBPrimeLimited-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
日内短线交易，日收益在50美金到150美金之间，欢迎订阅
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
13%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
64
73%
23%
3.66
1.97
USD
USD
9%
1:500