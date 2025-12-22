- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
7 (77.77%)
損失トレード:
2 (22.22%)
ベストトレード:
9.97 USD
最悪のトレード:
-14.97 USD
総利益:
31.99 USD (698 pips)
総損失:
-24.92 USD (480 pips)
最大連続の勝ち:
5 (22.39 USD)
最大連続利益:
22.39 USD (5)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
18.97%
最大入金額:
7.52%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
0.28
長いトレード:
2 (22.22%)
短いトレード:
7 (77.78%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
0.79 USD
平均利益:
4.57 USD
平均損失:
-12.46 USD
最大連続の負け:
2 (-24.92 USD)
最大連続損失:
-24.92 USD (2)
月間成長:
3.54%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.53 USD
最大の:
24.92 USD (11.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.21% (24.92 USD)
エクイティによる:
12.25% (24.95 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|218
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.97 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +22.39 USD
最大連続損失: -24.92 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.40 × 20
|
ICMarketsSC-Live06
|0.53 × 30
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|1.22 × 9
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RSGFinance-Live
|9.95 × 40
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
Scalping type stategy.
レビューなし
