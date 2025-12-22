- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
7 (77.77%)
Убыточных трейдов:
2 (22.22%)
Лучший трейд:
9.97 USD
Худший трейд:
-14.97 USD
Общая прибыль:
31.99 USD (698 pips)
Общий убыток:
-24.92 USD (480 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (22.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.39 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
20.06%
Макс. загрузка депозита:
7.52%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.28
Длинных трейдов:
2 (22.22%)
Коротких трейдов:
7 (77.78%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
4.57 USD
Средний убыток:
-12.46 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-24.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.92 USD (2)
Прирост в месяц:
3.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.53 USD
Максимальная:
24.92 USD (11.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.21% (24.92 USD)
По эквити:
12.25% (24.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|218
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.97 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +22.39 USD
Макс. убыток в серии: -24.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.40 × 20
|
ICMarketsSC-Live06
|0.53 × 30
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|1.22 × 9
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RSGFinance-Live
|9.95 × 40
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
Scalping type stategy.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
207
USD
USD
3
0%
9
77%
20%
1.28
0.79
USD
USD
12%
1:500