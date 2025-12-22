- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
7 (77.77%)
Verlusttrades:
2 (22.22%)
Bester Trade:
9.97 USD
Schlechtester Trade:
-14.97 USD
Bruttoprofit:
31.99 USD (698 pips)
Bruttoverlust:
-24.92 USD (480 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (22.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
22.39 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
18.97%
Max deposit load:
7.52%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
0.28
Long-Positionen:
2 (22.22%)
Short-Positionen:
7 (77.78%)
Profit-Faktor:
1.28
Mathematische Gewinnerwartung:
0.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-24.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.92 USD (2)
Wachstum pro Monat :
3.54%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.53 USD
Maximaler:
24.92 USD (11.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.21% (24.92 USD)
Kapital:
12.25% (24.95 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|218
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +9.97 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.92 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.40 × 20
|
ICMarketsSC-Live06
|0.53 × 30
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|1.22 × 9
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RSGFinance-Live
|9.95 × 40
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
Scalping type stategy.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
4%
0
0
USD
USD
207
USD
USD
3
0%
9
77%
19%
1.28
0.79
USD
USD
12%
1:500