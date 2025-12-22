- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
7 (77.77%)
亏损交易:
2 (22.22%)
最好交易:
9.97 USD
最差交易:
-14.97 USD
毛利:
31.99 USD (698 pips)
毛利亏损:
-24.92 USD (480 pips)
最大连续赢利:
5 (22.39 USD)
最大连续盈利:
22.39 USD (5)
夏普比率:
0.13
交易活动:
18.97%
最大入金加载:
7.52%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
14 小时
采收率:
0.28
长期交易:
2 (22.22%)
短期交易:
7 (77.78%)
利润因子:
1.28
预期回报:
0.79 USD
平均利润:
4.57 USD
平均损失:
-12.46 USD
最大连续失误:
2 (-24.92 USD)
最大连续亏损:
-24.92 USD (2)
每月增长:
3.54%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2.53 USD
最大值:
24.92 USD (11.21%)
相对跌幅:
结余:
11.21% (24.92 USD)
净值:
12.25% (24.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|218
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.97 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +22.39 USD
最大连续亏损: -24.92 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Scalping type stategy.
