Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
7 (70.00%)
Transacciones Irrentables:
3 (30.00%)
Mejor transacción:
9.97 USD
Peor transacción:
-44.63 USD
Beneficio Bruto:
31.99 USD (698 pips)
Pérdidas Brutas:
-69.55 USD (1 355 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (22.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
22.39 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.24
Actividad comercial:
23.43%
Carga máxima del depósito:
8.29%
Último trade:
19 minutos
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
-0.63
Transacciones Largas:
3 (30.00%)
Transacciones Cortas:
7 (70.00%)
Factor de Beneficio:
0.46
Beneficio Esperado:
-3.76 USD
Beneficio medio:
4.57 USD
Pérdidas medias:
-23.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-24.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-44.63 USD (1)
Crecimiento al mes:
-18.78%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
37.56 USD
Máxima:
59.95 USD (26.96%)
Reducción relativa:
De balance:
26.96% (59.95 USD)
De fondos:
21.48% (44.48 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|-38
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|-657
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.40 × 20
|
ICMarketsSC-Live06
|0.53 × 30
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|1.22 × 9
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RSGFinance-Live
|9.95 × 40
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
Scalping type stategy.
No hay comentarios
