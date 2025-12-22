- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
7 (70.00%)
손실 거래:
3 (30.00%)
최고의 거래:
9.97 USD
최악의 거래:
-44.63 USD
총 수익:
31.99 USD (698 pips)
총 손실:
-69.55 USD (1 355 pips)
연속 최대 이익:
5 (22.39 USD)
연속 최대 이익:
22.39 USD (5)
샤프 비율:
-0.24
거래 활동:
23.43%
최대 입금량:
8.29%
최근 거래:
32 분 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
-0.63
롱(주식매수):
3 (30.00%)
숏(주식차입매도):
7 (70.00%)
수익 요인:
0.46
기대수익:
-3.76 USD
평균 이익:
4.57 USD
평균 손실:
-23.18 USD
연속 최대 손실:
2 (-24.92 USD)
연속 최대 손실:
-44.63 USD (1)
월별 성장률:
-18.78%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
37.56 USD
최대한의:
59.95 USD (26.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.96% (59.95 USD)
자본금별:
21.48% (44.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-38
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-657
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.97 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +22.39 USD
연속 최대 손실: -24.92 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Scalping type stategy.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-19%
0
0
USD
USD
162
USD
USD
3
0%
10
70%
23%
0.45
-3.76
USD
USD
27%
1:500