Negociações:
9
Negociações com lucro:
7 (77.77%)
Negociações com perda:
2 (22.22%)
Melhor negociação:
9.97 USD
Pior negociação:
-14.97 USD
Lucro bruto:
31.99 USD (698 pips)
Perda bruta:
-24.92 USD (480 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (22.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22.39 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
18.97%
Depósito máximo carregado:
7.52%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
0.28
Negociações longas:
2 (22.22%)
Negociações curtas:
7 (77.78%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
0.79 USD
Lucro médio:
4.57 USD
Perda média:
-12.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-24.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24.92 USD (2)
Crescimento mensal:
3.54%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.53 USD
Máximo:
24.92 USD (11.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.21% (24.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.25% (24.95 USD)
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.40 × 20
|
ICMarketsSC-Live06
|0.53 × 30
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|1.22 × 9
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RSGFinance-Live
|9.95 × 40
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
Scalping type stategy.
Sem comentários
