Xingchun He

Hand Trading System

Xingchun He
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -27%
Exness-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
64
利益トレード:
41 (64.06%)
損失トレード:
23 (35.94%)
ベストトレード:
4.49 USD
最悪のトレード:
-6.47 USD
総利益:
59.79 USD (59 740 pips)
総損失:
-98.31 USD (98 289 pips)
最大連続の勝ち:
6 (6.55 USD)
最大連続利益:
10.80 USD (5)
シャープレシオ:
-0.16
取引アクティビティ:
39.89%
最大入金額:
26.49%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
-0.91
長いトレード:
38 (59.38%)
短いトレード:
26 (40.63%)
プロフィットファクター:
0.61
期待されたペイオフ:
-0.60 USD
平均利益:
1.46 USD
平均損失:
-4.27 USD
最大連続の負け:
3 (-15.72 USD)
最大連続損失:
-15.72 USD (3)
月間成長:
-27.43%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
40.44 USD
最大の:
42.33 USD (41.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.62% (42.33 USD)
エクイティによる:
4.35% (3.99 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm -39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm -39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.49 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +6.55 USD
最大連続損失: -15.72 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.12.22 19:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 17:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 13:38
Share of trading days is too low
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 13:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 12:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 12:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 12:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 12:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 12:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
