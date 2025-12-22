- 成長
- ドローダウン
トレード:
64
利益トレード:
41 (64.06%)
損失トレード:
23 (35.94%)
ベストトレード:
4.49 USD
最悪のトレード:
-6.47 USD
総利益:
59.79 USD (59 740 pips)
総損失:
-98.31 USD (98 289 pips)
最大連続の勝ち:
6 (6.55 USD)
最大連続利益:
10.80 USD (5)
シャープレシオ:
-0.16
取引アクティビティ:
39.89%
最大入金額:
26.49%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
-0.91
長いトレード:
38 (59.38%)
短いトレード:
26 (40.63%)
プロフィットファクター:
0.61
期待されたペイオフ:
-0.60 USD
平均利益:
1.46 USD
平均損失:
-4.27 USD
最大連続の負け:
3 (-15.72 USD)
最大連続損失:
-15.72 USD (3)
月間成長:
-27.43%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
40.44 USD
最大の:
42.33 USD (41.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.62% (42.33 USD)
エクイティによる:
4.35% (3.99 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|-39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|-39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- ドローダウン
ベストトレード: +4.49 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +6.55 USD
最大連続損失: -15.72 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
