Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
41 (64.06%)
Убыточных трейдов:
23 (35.94%)
Лучший трейд:
4.49 USD
Худший трейд:
-6.47 USD
Общая прибыль:
59.79 USD (59 740 pips)
Общий убыток:
-98.31 USD (98 289 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (6.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.80 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.16
Торговая активность:
39.89%
Макс. загрузка депозита:
26.49%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
-0.91
Длинных трейдов:
38 (59.38%)
Коротких трейдов:
26 (40.63%)
Профит фактор:
0.61
Мат. ожидание:
-0.60 USD
Средняя прибыль:
1.46 USD
Средний убыток:
-4.27 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-15.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.72 USD (3)
Прирост в месяц:
-27.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.44 USD
Максимальная:
42.33 USD (41.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.62% (42.33 USD)
По эквити:
4.35% (3.99 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|-39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|-39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
