Xingchun He

Hand Trading System

Xingchun He
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 -27%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
41 (64.06%)
Убыточных трейдов:
23 (35.94%)
Лучший трейд:
4.49 USD
Худший трейд:
-6.47 USD
Общая прибыль:
59.79 USD (59 740 pips)
Общий убыток:
-98.31 USD (98 289 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (6.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.80 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.16
Торговая активность:
39.89%
Макс. загрузка депозита:
26.49%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
-0.91
Длинных трейдов:
38 (59.38%)
Коротких трейдов:
26 (40.63%)
Профит фактор:
0.61
Мат. ожидание:
-0.60 USD
Средняя прибыль:
1.46 USD
Средний убыток:
-4.27 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-15.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.72 USD (3)
Прирост в месяц:
-27.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.44 USD
Максимальная:
42.33 USD (41.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.62% (42.33 USD)
По эквити:
4.35% (3.99 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm -39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm -39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.49 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +6.55 USD
Макс. убыток в серии: -15.72 USD

Нет отзывов
2025.12.22 19:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 17:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 13:38
Share of trading days is too low
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 13:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 12:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 12:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 12:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 12:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 12:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
