Xingchun He

Hand Trading System

Xingchun He
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 -23%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
18 (56.25%)
Loss Trade:
14 (43.75%)
Best Trade:
4.47 USD
Worst Trade:
-6.47 USD
Profitto lordo:
31.50 USD (31 474 pips)
Perdita lorda:
-60.58 USD (60 539 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (10.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.80 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
27.31%
Massimo carico di deposito:
26.49%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-0.85
Long Trade:
16 (50.00%)
Short Trade:
16 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.52
Profitto previsto:
-0.91 USD
Profitto medio:
1.75 USD
Perdita media:
-4.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-15.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.72 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.32 USD
Massimale:
34.21 USD (33.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.02% (34.18 USD)
Per equità:
4.35% (3.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -29
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -29K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.47 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +10.80 USD
Massima perdita consecutiva: -15.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.22 19:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 17:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 13:38
Share of trading days is too low
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 13:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 12:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 12:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 12:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 12:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 12:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
