- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
64
盈利交易:
41 (64.06%)
亏损交易:
23 (35.94%)
最好交易:
4.49 USD
最差交易:
-6.47 USD
毛利:
59.79 USD (59 740 pips)
毛利亏损:
-98.31 USD (98 289 pips)
最大连续赢利:
6 (6.55 USD)
最大连续盈利:
10.80 USD (5)
夏普比率:
-0.16
交易活动:
39.89%
最大入金加载:
26.49%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
64
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
-0.91
长期交易:
38 (59.38%)
短期交易:
26 (40.63%)
利润因子:
0.61
预期回报:
-0.60 USD
平均利润:
1.46 USD
平均损失:
-4.27 USD
最大连续失误:
3 (-15.72 USD)
最大连续亏损:
-15.72 USD (3)
每月增长:
-27.43%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
40.44 USD
最大值:
42.33 USD (41.54%)
相对跌幅:
结余:
29.62% (42.33 USD)
净值:
4.35% (3.99 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|-39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|-39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.49 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +6.55 USD
最大连续亏损: -15.72 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
-27%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
1
100%
64
64%
40%
0.60
-0.60
USD
USD
30%
1:200