信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Hand Trading System
Xingchun He

Hand Trading System

Xingchun He
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2025 -27%
Exness-Real
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
64
盈利交易:
41 (64.06%)
亏损交易:
23 (35.94%)
最好交易:
4.49 USD
最差交易:
-6.47 USD
毛利:
59.79 USD (59 740 pips)
毛利亏损:
-98.31 USD (98 289 pips)
最大连续赢利:
6 (6.55 USD)
最大连续盈利:
10.80 USD (5)
夏普比率:
-0.16
交易活动:
39.89%
最大入金加载:
26.49%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
64
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
-0.91
长期交易:
38 (59.38%)
短期交易:
26 (40.63%)
利润因子:
0.61
预期回报:
-0.60 USD
平均利润:
1.46 USD
平均损失:
-4.27 USD
最大连续失误:
3 (-15.72 USD)
最大连续亏损:
-15.72 USD (3)
每月增长:
-27.43%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
40.44 USD
最大值:
42.33 USD (41.54%)
相对跌幅:
结余:
29.62% (42.33 USD)
净值:
4.35% (3.99 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm -39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm -39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.49 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +6.55 USD
最大连续亏损: -15.72 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.22 19:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 17:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 13:38
Share of trading days is too low
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 13:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.22 12:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 12:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 12:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 12:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 12:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Hand Trading System
每月300 USD
-27%
0
0
USD
0
USD
1
100%
64
64%
40%
0.60
-0.60
USD
30%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载