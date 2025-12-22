- 자본
- 축소
트레이드:
64
이익 거래:
41 (64.06%)
손실 거래:
23 (35.94%)
최고의 거래:
4.49 USD
최악의 거래:
-6.47 USD
총 수익:
59.79 USD (59 740 pips)
총 손실:
-98.31 USD (98 289 pips)
연속 최대 이익:
6 (6.55 USD)
연속 최대 이익:
10.80 USD (5)
샤프 비율:
-0.16
거래 활동:
2.66%
최대 입금량:
26.49%
최근 거래:
15 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
7 분
회복 요인:
-0.91
롱(주식매수):
38 (59.38%)
숏(주식차입매도):
26 (40.63%)
수익 요인:
0.61
기대수익:
-0.60 USD
평균 이익:
1.46 USD
평균 손실:
-4.27 USD
연속 최대 손실:
3 (-15.72 USD)
연속 최대 손실:
-15.72 USD (3)
월별 성장률:
-27.43%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
40.44 USD
최대한의:
42.33 USD (41.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.62% (42.33 USD)
자본금별:
4.35% (3.99 USD)
리뷰 없음
